Fachada del juzgado de Madrid que lleva el caso de Luis Lorenzo. José Ramón Hernando | EUROPAPRESS

El abogado que representa a la familia de María Isabel S. A., la anciana presuntamente envenenada por su sobrina, ha recurrido la decisión de la jueza de Arganda de dejar en libertad al actor Luis Lorenzo y a su mujer al considerar nula la resolución, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El recurso de reforma, ante la propia jueza, y subsidiario de apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid, argumenta que en la comparecencia de los investigados tras su detención por la Guardia Civil la acusación particular no estuvo presente al no estar convocada, por lo que considera que el auto dictado por la magistrada no es conforme a derecho.

En dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la jueza acordó la puesta en libertad de Luis Lorenzo y su pareja al no pedir el fiscal su ingreso en prisión provisional. Sí se acordaron medidas cautelares como la retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en los juzgados.