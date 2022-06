Lo que sigue pendiente es la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para abordar el caso de espionaje, que ha obligado a la Moncloa a dar pasos, pero hasta ahora insuficientes, según los secesionistas. Ya hace un mes que los dos presidentes hablaron unos minutos en las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona y la cita aún no tiene fecha. La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró este viernes en RTVE, en el circuito catalán, que le «consta» que el presidente Sánchez está «encontrando hueco en su agenda» para verse con Aragonès. «Lo he hablado con un ministro», recalcó. En la parte catalana no son muy optimistas, al menos hasta que pasen las elecciones andaluzas.

Borràs, a un funcionario de la Institución de las Letras Catalanas: «O pagáis o si conviene ya le pagaré yo»

La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, se ofreció a pagar una factura a un amigo suyo, Isaías Herrero, por un trabajo que le encargó la Institución de las Letras Catalanes (ILC), cuando ella ya no era directora de la misma sino que era consejera de Cultura, en el 2018. Así lo desvela un mensaje de voz que el funcionario Roger Espar aportó a la causa que el Tribunal Superior de Justicia catalán tiene abierta contra Borràs por malversación y prevaricación en la concesión de 18 contratos a dedo desde ILC por 309.000 euros.