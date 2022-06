Palomino afirma que ha encargado un informe a un equipo de profesionales que revise todos los análisis científicos y pruebas necesarias para esclarecer esta situación, llegar al fondo y que no quede el más mínimo atisbo de duda. Y sostiene que el resultado de la autopsia no es concluyente. «Yo puedo aportar y acreditar los cuidados médicos que ha tenido mi tía, asegurar desde aquí que en ningún momento a mi tía se le ha envenenado, que no se le ha suministrado ningún tipo de sustancia más allá de los tratamientos médicos pautados. De hecho, en el seguimiento médico días antes de morir se le hicieron analíticas», afirma.

«No tengo nada que ocultar, soy la primera sorprendida de que hayan aparecido esos niveles de cadmio en la autopsia. No sé ni lo que es el cadmio. Puedo asegurar que mi tía no ha sido envenenada y que esto no ha causado la muerte, somos los primeros interesados, vamos a colaborar con la justicia para aportar todas las pruebas necesarias», explica.