El que aún no ha cerrado su agenda es Íñigo Errejón. Nadie discute la poderosa imagen de unión que representaría el hecho de compartir escenario con Belarra o Montero, pero las heridas entre ambas formaciones aún no han terminado de cicatrizar. El coordinador general de IU, Alberto Garzón, que también se dejará ver en la campaña, no oculta que el reencuentro sería «maravilloso». Pero el reto, señala, «requiere estar por encima de cualquier cuestión interna».

Feijoo, de campaña en Málaga

«Tengo bastantes más trienios de gestión que los que tiene la ministra de Trabajo». Alberto Núñez Feijoo respondió con contundencia a Yolanda Díaz, que el jueves dijo que «no está preparado» para gobernar por decir que los datos del paro están «maquillados». El líder del PP no solo afeó a la vicepresidenta segunda por sus «descalificaciones» sino que se reafirmó en su denuncia porque con la anterior reforma laboral los que se consideraban desempleados ahora «son fijos discontinuos y no computan en el paro». «No lo digo yo, lo dice cualquier catedrático y experto en derecho laboral», aseveró.