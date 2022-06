Ni dentro ni fuera

Fuentes en la dirección también confirmaron ayer que Podemos no estará en el recinto ferial de Ifema, pero tampoco en los exteriores alentando las protestas. El portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, alertó de que este evento servirá para «gastar miles de millones de dinero público para comprar más armamento», y que, por tanto, «es un orgullo que Podemos no acepte tal cosa». El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que en estos tiempos las siglas de la OTAN son símbolo de paz. «Se lo digo a quien se ponga delante, y también a nuestros socios», afirmó en Onda Cero.

Yolanda Díaz, que sigue sin desvelar si acudirá a la cumbre, eludió entrar en el tema. Y Alberto Garzón aprovechó para insistir con la «pulcritud administrativa» de las contrataciones.