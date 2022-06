Según los hechos declarados probados en el veredicto emitido por el tribunal jurado, el día 11 de mayo del 2015, en hora no precisada, la acusada, encontrándose en el domicilio familiar en Yecla (Murcia), donde vivía con sus padres, se dirigió al cuarto de baño más grande de la vivienda, y sin solicitar asistencia o ayuda de nadie, dio a luz a una niña, sana y sin malformaciones, que respiró, pesó 2.570 gramos y midió 48 centímetros. Y, «tras colocar sobre el cuerpo de la niña viva la toalla que la tapaba por completo, ocluyendo su respiración, no asistió a la niña y tampoco solicitó ayuda de nadie para ésta, consciente que la niña no recibiría atención alguna en esos primeros momentos de vida, cruciales para su supervivencia, a sabiendas que con ello produciría la muerte de la niña».

En la sentencia, el magistrado ponente destaca que en el acta «se aprecian con nitidez los elementos de convicción tenidos en cuenta por el Jurado para la emisión de su veredicto, engarzando y reforzando unos con otros», La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.