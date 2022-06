Ángel Carracedo (segundo a la derecha), colaborador en el caso del crimen de las niñas de Alcásser, en una charla en Ourense. MIGUEL VILLAR

La acusación popular que ejerce la Asociación Laxshmi, para la Lucha contra el Crimen y la Prevención, en el caso del triple crimen de Alcásser ha pedido que se realicen nuevos análisis de ADN en ropa de las niñas y otros restos encontrados en varios escenarios relacionados con este suceso.

El criminólogo y responsable de esta asociación, Félix Ríos, ha presentado nuevos informes al Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, el responsable de la investigación, en el que reclama que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses trate de encontrar ADN de diversas muestras. Se trata concretamente de una sábana blanca que cubría un colchón de espuma en la caseta de La Romana, varias fibras del forro de un colchón hallado en el mismo lugar, ropa interior de Toñi, las camisetas de Desirée y Miriam, un pedazo de tapizado del Opel Corsa de Miguel Ricart, unas raspaduras tomadas del interior de la citada caseta y de un trozo de madera del mismo lugar, así como de la moqueta en la que se envolvió a las víctimas.

Según el experto en genética y director del Laboratorio de Genética Forense del Instituto de Medicinal Legal de Las Palmas, José Juan Pestano, y el criminólogo Félix Ríos, las técnicas de amplificación de ADN actuales pueden permitir encontrar ADN donde no se obtuvo en los años 90. Algunas de esas muestras, según han explicado esta acusación, dieron positivo en los años 90 en pruebas orientadoras sobre semen o sangre, «pero no dieron confirmación en pruebas posteriores o no se practicaron por falta de tiempo, ni se obtuvo ADN, posiblemente por la baja sensibilidad de las pruebas y tecnología de ADN de la época».