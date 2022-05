Andreu, que fue nombrada secretaria general por Borràs hace un año en sustitución de Xavier Muro, aseguró que no había participado en el proceso de la convocatoria de ujieres a través del cual su hijo fue seleccionado.

Los miembros de la Mesa han mantenido este mismo martes encuentros informales en los que no ha participado Andreu, que garantizó que no consideró pertinente informar de la relación de parentesco al no haber participado en el proceso de selección.