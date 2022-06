Tres voces distintas. Imagen de la rueda de prensa ofrecida ayer por el Gobierno tras el Consejo de Ministros. A la izquierda, Yolanda Díaz, que se desmarcó de Podemos. En el centro, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez (PSOE), que se refirió a la cumbre como «muy importante» para la «reputación del país». Y Alberto Garzón, ministro de Consumo, que reafirmó la postura de rechazo de IU con la Alianza Atlántica. No hubo presencia de Podemos. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Cuando todavía no está apagada la polémica sobre el espionaje, la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid ha vuelto a generar una nueva división en el seno del Gobierno. Y esta vez presenta también una doble vertiente. Por un lado, la distancia entre las dos grandes familias políticas que integran la coalición. Mientras la parte socialista tiene señalado en el calendario los días 29 y 30 de junio como una ocasión para reforzar el perfil institucional de Sánchez tanto a nivel exterior como en el plano nacional, en Unidas Podemos la acogen entre la tibieza, la incomodidad, e incluso como un motivo para la protesta.

Y aquí está precisamente la segunda derivada de la crisis gubernamental, porque cada una de las sensibilidades que conforman Unidas Podemos cuenta con una opinión dinstinta. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este lunes se ausentó del acto por el 40 aniveersario del ingreso de España en la OTAN por una revisión médica, fue preguntada ayer tras el Consejo de Ministros si a finales de junio acudiría a Ifema. «Cuando se conozcan las agendas, informaremos», respondió con tibieza.

A su lado se encontraba el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien resultó algo más claro. Tras bromear con que no sabía ni lo que hará «la semana que viene», recordó la postura de su formación respecto a la pertenencia de España a la OTAN: «Es evidente, no es ninguna sorpresa», dijo, aunque matizó que no es un asunto que le impida sentirse «cómodo» dentro del Gobierno. Y, finalmente, Podemos, que ayer no tuvo presencia en Moncloa, pero que el día anterior ya dejó claro que no participarían en una cumbre que probablemente, tal y como manejan los encargados del dispositivo de seguridad, acarreará protestas.