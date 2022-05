Esquerra ha pedido al juez que no archive el caso que afecta a Maragall y Torrent. Los abogados de la formación republicana en su recurso argumentan que en las próximas semanas le llegarán más querellas, por lo que no ven oportuno el sobreseimiento. Maragall, no obstante, interpreta la decisión del magistrado en el sentido de que busca evitar que caduquen los plazos de la instrucción, por lo que «puede tener un efecto positivo» en la investigación. Según los letrados de ERC, la investigación no está solo pendiente de la recepción de comisiones rogatorias, sino que también lo está de nuevos factores como «la evidencia del espionaje masivo» y la presentación de querellas y la petición de nuevas pruebas.