El término se ha hecho tan popular que incluso la RAE ya lo recoge. «Cunero: es el extraño al distrito dicho de un candidato o diputado a Cortes». Otros los denominan paracaidistas. El empadronamiento de Macarena Olona en el municipio granadino de Salobreña y la polvareda política y jurídica levantada por este asunto ha vuelto a reabrir un debate casi tan viejo como la democracia española: ¿Es lícito que un candidato sin arraigo en el territorio pueda concurrir a las elecciones en esa circunscripción? La normativa no exige vinculación. En las elecciones locales, generales o europeas basta que el elegible presente en tiempo y forma su candidatura. No ocurre lo mismo en las autonómicas, que sí que obligan a que el candidato tenga relación de vecindad o vinculación con la autonomía.

Lo ocurrido con Olona

Olona se empadronó el 5 de noviembre en una vivienda en Salobreña propiedad del líder de Vox en Granada, Manuel Martín Montero. Después de que el propio Martín reconociera que la diputada no residía en la población, el Ayuntamiento suspendió su inscripción tras una investigación exprés. La candidatura Andaluces Levantaos (AL) denunció lo que considera una trampa ante la Junta Electoral que el pasado 23 de mayo determinó que su empadronamiento «es un acto administrativo firme y que a la política de Vox no se le podía privar de forma «retroactiva» del derecho de sufragio pasivo y activo. En AL afirmaron ayer que dan por «finalizada la carrera judicial por el fraude del empadronamiento de Olona».

Los expertos consultados no creen imperativa una reforma. «Si un partido opta por una candidatura no local, serán los votantes quienes decidan si representa o no sus intereses», apunta la profesora de Ciencia Política María Silvestre. El catedrático Juan Montabes apunta que «cuando un diputado es elegido por una circunscripción, pasa a representar a toda España y no a su territorio».