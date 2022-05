El letrado argumentó, además, que dentro de este círculo de conocimiento aquella información no tenía naturaleza reservada. Es más, se trataba de un documento extendido en el marco de la colaboración policial. «Ningún interés legítimo podría existir en mantenerlo blindado al conocimiento de la Policía Nacional», recoge la sentencia.

Del mismo modo, también explica el recurrente que la actuación de la acusada «en absoluto podría reputarse dolosa», en el sentido de que fuera su propósito publicitar indiscriminadamente el contenido de la información y que, en cualquier caso, la revelación que se le atribuye no debería sobrepasar, por su falta de gravedad, el ámbito de la mera infracción disciplinaria, ya que no se produjo daño alguno ni a la causa ni a cualquier particular.