Otro jirón en la credibilidad del Estado

Las elecciones andaluzas suponen un test importante para Sánchez. Del volumen de la derrota dependerán las nuevas estrategias, pero debilitar al partido —y al Gobierno— en toda España para conservar el espejismo de la paz en Cataluña no parece la mejor receta. Porque, si no los ha oído, presidente, lo volverán a hacer. Mientras tanto, el precio de la gasolina sigue por encima de los dos euros y la bajada de la luz no acaba de llegar.