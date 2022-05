El líder de Vox, Santiago Abascal, durante la sesión en el Congreso del pasado martes Miguel Osés | EFE

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado uno de los momentos más surrealistas en el pleno que debatía el espionaje político mediante la herramienta Pegasus al preguntar a Sánchez «qué tipo de trauma tiene con la testosterona». «Es la segunda vez que me dice que he hecho un alarde de testosterona», ha señalado Abascal en su réplica al presidente del Gobierno, con quien ha dicho que tiene en común que se irritan mutuamente, aunque, a veces, Sánchez le produce «ternura», lo que ha provocado las risas del jefe del Ejecutivo, según Efe.

Entre risas y aplausos de sus compañeros de bancada, ha acusado a Sánchez de «criminalizar una hormona» y le ha asegurado que él ha tenido «experiencias muy placenteras» con la testosterona. «Lo que sí le aseguro es que disminuye con la edad», ha afirmado el presidente de Vox, que ha pedido a Sánchez que diga si volverá a presentarse a las elecciones.

No obstante, ha concluido que intuye que no lo hará y, continuando con la broma, ha precisado que no cree que sea por «un problema de testosterona», con lo que ha vuelto a llevarse el aplauso del resto de diputados de su grupo. «Este es un gobierno social y ejemplar, señoría y, efectivamente, vamos a continuar durante unos cuantos años más y, sin duda alguna, ese va a ser el éxito de España y el gran fracaso de ustedes», se ha limitado a responder Sánchez.