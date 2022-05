El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, este miércoles, en la sesión de control en el Parlamento autonómico Andreu Dalmau | EFE

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reconoció este miércoles que el diálogo y el proceso de negociación con el Gobierno central «no está yendo bien», por lo que ha pedido al primer secretario del PSC, Salvador Illa, que preste ayude con su papel de mediador ante el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez para poder avanzar en dicho proceso.

Aragonès hizo estas declaraciones durante su intervención en la sesión de control al presidente catalán en el pleno del Parlamento autonómico, después de que Illa volviese a tender la mano al líder de ERC para llegar a acuerdos en esta legislatura y volviese a pedirle que abra un proceso de diálogo entre partidos catalanes. El presidente catalán le contestó que, a su juicio, el diálogo entre formaciones catalanas ya funciona, pero apuntó que en la comunicación con el Gobierno central hay margen de mejora: «Por lo tanto, usted, que puede, ayude en este ámbito».

Mesa alternativa

Por su parte, el presidente del grupo de JxCat en el Parlamento autonómico, Albert Batet, instó este miércoles a Pere Aragonès a explorar una «alternativa» unitaria del independentismo a una mesa de diálogo que, en su opinión, «no funciona». «El Estado no tiene ninguna intención de resolver el conflicto político con Cataluña, por lo que la vía de diálogo no funciona ni funcionará, porque el Estado no cambiará», apuntó Batet.