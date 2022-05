Cristian Reino

El independentismo catalán no pasa por un buen momento. Está dividido, en mínimos históricos de apoyo social en las encuestas y carece de una estrategia para reactivar el procés. No obstante, sigue manteniendo el Gobierno autonómico, la argamasa que permite que el matrimonio de conveniencia formado entre ERC y Junts no se rompa. De momento.

El pacto de gobierno fue para dos años, no llevan ni uno y ya dan muestras de fin de ciclo. La antigua Convergència y Esquerra empezaron a gobernar juntos en el 2015. Desde entonces han ensayado diferentes fórmulas, en función del resultado electoral. ERC recuperó en el 2021 la presidencia de la Generalitat 40 años después. «Los consejeros de uno y otro partido no se hablan y sus cuitas internas paralizan la administración», señalan fuentes del PSC, el primer partido de la oposición y ganador de los comicios autonómicos del año pasado.