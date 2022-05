Macarena Olona durante un evento sobre inmigración celebrado la semana pasada en Almería Rafael González | EUROPAPRESS

«Es un acto administrativo firme» y «se ha comprobado que concurren las condiciones legales» para que Macarena Olona pueda seguir siendo la candidata de Vox a la presidencia de Andalucía el próximo 19 de junio. La Junta Electoral de Granada validó ayer de esta forma la continuidad de la dirigente del partido de Santiago Abascal en la carrera de las elecciones andaluzas y desestima así el recurso de la coalición de nacionalistas Andaluces Levantaos, que reclamaba retirar a la diputada de Vox en el Congreso como cabeza de lista por un presunto «empadronamiento ficticio».

La Junta Electoral debía resolver si el empadronamiento de Olona resultaba válido, ya que es condición indispensable estar empadronado en Andalucía para concurrir a las elecciones y poder optar a un puesto en San Telmo como representante. En la misma resolución, se insiste en que lo que se ha iniciado es la baja del empadronamiento en el Ayuntamiento de Salobreña. «La resolución de este expediente, por tanto, no tendría efectos retroactivos respecto a la validez del empadronamiento a efectos de la proclamación de la candidatura, de conformidad con el artículo 39.1 de la LOREG, pues la baja en el empadronamiento por el Ayuntamiento de Salobreña simplemente determinaría la baja en un padrón para propiciar el alta en otro», concluye el texto.

Sin embargo, la coalición Andaluces Levantaos no quiere dar la batalla por perdida a pesar de que la Junta Electoral haya validado la candidatura de Olona. Su deseo es trasladar al Juzgado de lo Contencioso el caso para que lo estudie, ya que su candidato, Modesto González, asevera que no comparten la decisión de la junta. «Pero la respetamos, y como es recurrible, lo haremos porque entendemos que no da respuesta al fondo del asunto, que es que Macarena Olona no vive en Andalucía. La resolución solo alude al formalismo de que está inscrita».