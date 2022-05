«No descarto nada, podría pasar», responde Juanma Moreno en una entrevista publicada ayer por El Confidencial. El candidato del PP-A razona al respecto que, «si no hay un acuerdo por parte de las formaciones políticas, entonces al final nos podríamos ver obligados a ir a una repetición de elecciones», y matiza que «no es lo deseable, no es lo que yo quiero, no es lo razonable».

Pacto co Vox

«Por eso digo que los andaluces tienen que meditar y tienen que reflexionar muy bien qué quieren. Tienen varias opciones. Dar una mayoría suficiente a un Gobierno de centro liberal como representa el PP en Andalucía, un Frankenstein siguiendo el modelo Sánchez, o propiciar que los populares tengamos que llegar a acuerdos que no deseamos porque no tenemos apoyos suficientes», añade.