El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla Álex Zea| Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección en los comicios del 19 de junio al frente de las listas del PP-A, Juanma Moreno, no descarta que pueda darse una repetición electoral en la comunidad autónoma en función del resultado que arrojen las urnas si no logra una «mayoría suficiente» para gobernar, recoge Europa Press.

«No descarto nada, podría pasar», responde Juanma Moreno en una entrevista publicada ayer por El Confidencial. El candidato del PP-A explica al respecto que, «si no hay un acuerdo por parte de las formaciones políticas, entonces al final nos podríamos ver obligados a ir a una repetición de elecciones», y matiza: «No es lo deseable, no es lo que yo quiero, no es lo razonable».

Pacto co Vox

«Por eso digo que los andaluces tienen que meditar y tienen que reflexionar muy bien qué quieren. Tienen varias opciones. Dar una mayoría suficiente a un Gobierno de centro liberal como representa el PP en Andalucía, un Frankenstein siguiendo el modelo Sánchez o propiciar que los populares tengamos que llegar a acuerdos que no deseamos porque no tenemos apoyos suficientes», añade.