Con o sin Código Penal Unidas Podemos no tiene una posición unívoca sobre la materia. Izquierda Unida es, como el PSOE, abolicionista, mientras que Podemos comparte la idea de dar pasos hacia la erradicación de la prostitución pero rechaza la utilización del Código Penal para alcanzar esa meta. En el debate, cargado de matices éticos, filosóficos y jurídicos, se entremezcla, sin embargo -como ya ocurrió también hace un año en la discusión en torno a la ley trans y las derivadas de la autodeterminación de género-, un factor mucho más mundano: la lucha por la bandera feminista.

Las mujeres del PSOE nunca llevaron bien que Pedro Sánchez entregara a Podemos el Ministerio de Igualdad que entre el 2018 y el 2019 había estado bajo el paraguas de la vicepresidenta primera Carmen Calvo. Y hasta su salida del Ejecutivo, en julio del 2021, esta fue enormemente beligerante con los planteamientos de su sucesora en el cargo, La marcha de Pablo Iglesias en marzo del 2021, por un lado, y la decisión del presidente del Gobierno de prescindir de Calvo, por otro, abrieron un período de mayor serenidad. Ni Yolanda Díaz compartió nunca la estrategia del exlíder de Podemos de airear los conflictos internos en busca de rentabilidad electoral ni en el Ejecutivo había otra mujer socialista con un perfil y una posición tan prominente en ese terreno como la política cordobesa. En los últimos meses, no obstante, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, sí ha dado pasos para, si no situarse como referente feminista, sí al menos sacudirse el aura de alta funcionaria sin peso político o mera guardiana de la ortodoxia socioliberal. Recientemente, asumió el compromiso de no posar para fotos en las que solo hubiera hombres. Y fue ella la que cuestionó idea de la ministra de Igualdad de que en la ley del aborto se incluyeran bajas remuneradas para quienes sufren reglas incapacitantes, con la advertencia, compartida por UGT, de que podía contribuir a «estigmatizar» a las mujeres. Calviño ha perdido esa batalla, como Calvo perdió antes la de la autodeterminación de género. Pero ahora las socialistas se preparan para un nuevo embate, el del fin de la prostitución, en el que creen tener toda las de ganar.