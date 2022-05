ernest maragall

Vencedor vencido. El 27 de mayo se sabrá quién es el candidato elegido por la militancia de ERC. Ernest Maragall ganó las elecciones del 2019, con igual número de concejales que Colau, y no fue capaz de llegar a un acuerdo para gobernar. Ahora, a sus 79 años quiere volver a intentarlo. Si Biden es presidente por qué él no puede ser alcalde, dice a quien ve un obstáculo en su edad. Jugará a ser la alternativa a la coalición de los comunes con el PSC. Si no logra la mayoría, puede sondear a los de Colau y al PSC, pero es con los comunes con quienes tiene más sintonía. El primer sondeo, publicado por Metrópoli Abierta, lo da ganador (13 ediles), seguido de PSC (11) y BComú (10). Y deja fuera a PP, CUP, Vox y Valents por no llegar al 5 % de voto.

martí galbis, neus munté

La espantada de Artadi. Elsa Artadi era la única candidata a la alcaldía confirmada, pero tras su espantada de la política Junts queda al desnudo. «No puedo más. No me siento con fuerza para continuar», aseguró Artadi hace unos días a modo de despedida. La cita no se le presentaba fácil a la vicepresidenta de JxCat. Pese a que sonó el nombre del exalcalde Xavier Trias, este lo descartó. Las opciones que están sobre la mesa son Jordi Martí Galbis y Neus Munté. El primero, más de la línea radical de Laura Borràs, y la segunda, vicepresidenta con Artur Mas y portavoz de la Generalitat con Puigdemont, es próxima a Jordi Turull. Munté, procedente del sindicalismo de UGT, dejó el Gobierno catalán dos meses antes del referendo del 1-O.