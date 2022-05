Sánchez lanza guiños a sus aliados para cerrar la crisis sobre el espionaje

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 28 de abril en Madrid MARISCAL | EFE

Pedro Sánchez intenta cerrar la crisis abierta en su Gobierno a raíz del espionaje a dirigentes políticos con un acercamiento a las formaciones independentistas. El jefe del Ejecutivo busca apuntalar la mayoría parlamentaria en la que se apoyó para su investidura, para los Presupuestos y para la aprobación de la gran mayoría de las leyes durante esta legislatura. En la sesión de control de ayer, Sánchez ofreció guiños a tres de sus socios esenciales, que siguen advirtiendo de las desconfianzas que les ha generado el caso Pegasus.

En primer lugar, al PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, resultó claro y directo en su pregunta: «¿Disponen la Guardia Civil o la Policía Nacional del programa Pegasus?». La réplica de Sánchez fue igual de clara: «La respuesta es que no. El Ministerio del Interior ya clarificó hace semanas que no tenían ese programa informático», contestó. Esteban pareció no acabar de fiarse «Que lo diga usted es importante. Yo, por el momento, tomo nota, y ya veremos de aquí a unos meses qué es lo que pasa», respondió. En la réplica Sánchez se comprometió a escuchar la propuesta para reformar las leyes que rigen el CNI presentada por el PNV esta misma semana.

El siguiente guiño del presidente del Gobierno estuvo dirigido a EH Bildu. Su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, dibujó un panorama político «complicado» en el que «la mayoría de izquierda y plurinacional está tocada». «Y eso no es bueno para su Gobierno. Estará en peligro», le advirtió la dirigente aberzale, para a continuación reafirmar su voluntad de «recuperar y reforzar la mayoría progresista» en la Cámara Baja. «Trabajaremos para mantenerla», puntualizó el partido clave en la convalidación del último decreto llevado a las Cortes por el Gobierno. Sánchez agradeció a Bildu su apoyo por «entender cuáles son las prioridades del país», lo que suscitó revuelo en la oposición.