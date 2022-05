La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ratificó que cuenta con la edil barcelonesa. «Sumemos también con Ada Colau», proclamó. Ambas se han encargado desde hace meses de visualizar su sintonía política y también desde el punto de vista del discurso. «Me presento para ganar las próximas elecciones y para sumar el máximo de apoyos», afirmó este jueves Colau. Compromís también se alinea con el paso de Díaz. La formación valenciana se abrió este jueves a negociar «el qué y el cómo» para participan en la plataforma. Y hasta la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que en los comicios andaluces concurre al margen de la coalición formada por Podemos, IU y Más País, también hizo un guiño a la vicepresidenta. «Observamos con interés» la iniciativa, si bien reivindicó una eventual alianza que preserve a los suyos «un espacio propio».

Quien no acogió con entusiasmo la idea fue Podemos. Pablo Iglesias ungió a Yolanda Díaz como su sucesora, pero su distanciamiento, mutuo, se ha hecho palpable en los últimos meses. La formación morada constató este jueves que no conocía la constitución de la asociación Sumar, lo que visualiza que las relaciones no son óptimas. Aun cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegurara que Podemos «va a sumar siempre» a cualquier proceso de profundización democrática y que, en su caso, aportará «hechos más que palabras».