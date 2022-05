Yolanda Díaz da el primer paso de su nuevo proyecto político con la ayuda de una asociación bajo el nombre Sumar

Yolanda Díaz, durante su visita a una fábrica de Barcelona David Zorrakino | EUROPAPRESS

El «proceso de escucha» que emprenderá la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para el nuevo proyecto político que impulsa se desplegará mediante la ayuda de una asociación específica cuyo nombre es Sumar.

Tal y como ha podido confirmar Europa Press, este colectivo será el instrumento para la organización de la fase de consulta con la sociedad civil, que Díaz prevé desplegar después de las elecciones andaluzas del 19 de junio.

No obstante, «Sumar» no constituye ni la plataforma de Díaz ni tampoco un partido político con vistas a las elecciones generales, una decisión que no está tomada y que se decidirá en su caso de forma colectiva.