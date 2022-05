Margarita Robles deja claro al PP y Vox que no va a dimitir: «Yo tomo mis decisiones»

Al diputado de Vox le ha advertido de que aunque le moleste va a seguir defendiendo a los 3.000 hombres y mujeres del CNI y a los 120.000 miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan en defensa de todos los ciudadanos y le ha pedido que no se preocupe tanto por las decisiones que toma porque ella no es nadie. No obstante, le ha insistido en que ella es la que toma sus decisiones, desde la responsabilidad y pensando en el bien general como lleva mucho tiempo haciéndolo.

El PP también ha preguntado en la sesión al control por el caso Pegasus al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha reiterado que la intromisión en su móvil, como en el del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, está en manos de la Audiencia Nacional.