Feijoo se muestra «absolutamente partidario de que el rey emérito pueda volver a su país»

Antonio Sempere | EUROPAPRESS

Alberto Núñez Feijoo se mostró «absolutamente partidario de que el rey emérito pueda volver a su país». En una intervención desde Ceuta, el presidente del PP explicó que Juan Carlos I, que este fin de semana tiene previsto acudir a Sanxenxo tras su estancia de casi dos años en Abu Dabi, «no tiene ninguna causa pendiente en su país, es ciudadanos español» y «mantiene su pasaporte».

El líder de la oposición aprecia un intento del Gobierno en «volver a erosionar la jefatura del Estado», en este caso «a través del emérito». «Es un gravísimo error que una parte del Gobierno esté cuestionando la jefatura del Estado», dijo, en alusión a las críticas vertidas desde Unidas Podemos, «y la otra parte» del Ejecutivo, por el PSOE, «omitiendo la defensa de la jefatura del Estado», advirtió. «No tiene causas pendientes y tiene todo el derecho a visitar o regresar a España».

Pontón lamenta el «privilexio» del rey emérito y Formoso dice que «non aplaude» su visita a Sanxenxo

Si no existiese el «privilexio» de inmunidad como la del rey emérito, y que es «romper un principio básico que é que todos os cidadáns somos iguais ante a lei» don Juan Carlos no lo recibirían con emérito non o recibirían cos «brazos abertos, senón que seguramente o recibirían para reclamarlle que rendira contas pola corrupcion que o rodea e que aínda non o aclarou». Así se ha pronunciado la líder del BNG, Ana Pontón, sobre la vuelta a España de Juan Carlos I. Sanxenxo será su primera escala en este regreso.