El PNV dice que la relación con el Gobierno es «complicada» y que «ya veremos» cuándo acaba la legislatura

María Eugenia Alonso

El clima entre el Gobierno y el PP está «enrarecido». Los populares no van a dejar pasar el hecho de que el pasado miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, Pedro Sánchez les llamara «mangantes». El malestar en el principal partido de la oposición es palpable y, aunque persisten en tender la mano al Ejecutivo para demostrar que hay alternativa, avisan a los socialistas de que «harían bien en no insultarnos antes de pedirnos que les salvemos la vida». «Necesitan nuestros votos porque no les vale con los de Bildu», señalan fuentes de Génova.