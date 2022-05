El PP busca hacerse decisivo en el Congreso porque a Sánchez «no le vale» con ERC y Bildu

RAMON LEIRO

El clima entre el Gobierno y el PP está «enrarecido». Los populares no van a dejar pasar el hecho de que el pasado miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, Pedro Sánchez les llamara «mangantes». El malestar en el principal partido de la oposición es palpable y, aunque persisten en tender la mano al Ejecutivo para demostrar que hay alternativa, avisan a los socialistas de que «harían bien en no insultarnos antes de pedirnos que les salvemos la vida». «Necesitan nuestros votos porque no les vale con los de Bildu», señalan fuentes de Génova.

Con una brecha abierta en su base parlamentaria por el escándalo del espionaje, el Ejecutivo ha visto esta semana cómo el PP volvía a salir en su auxilio para permitir la tramitación de la Ley de Seguridad Nacional. «Esperamos que el Gobierno entienda que solo puede abordar los acuerdos de Estado con el principal partido de la oposición», señaló la secretaria general de los conservadores, Cuca Gamarra.

No es la primera vez que el PP rescata al Gobierno en el mes y medio que Alberto Núñez Feijoo lleva a sus mandos. Hace una semana blindó al Ejecutivo para que no se viera forzado a aceptar una comisión de investigación sobre Pegasus. Lo hicieron, dicen los populares, por «responsabilidad», porque no quieren un campo de batalla en un asunto de seguridad nacional. «Que Sánchez haya decidido debilitar las instituciones no significa que nosotros lo vayamos a hacer», aseveró Feijoo.