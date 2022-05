Feijoo busca un altavoz en el Senado para medirse con Sánchez una vez al mes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado KIKO HUESCA

Una sola vez al mes, y no todos los meses, Alberto Núñez Feijoo se medirá con Pedro Sánchez en el Senado. Tras deshojar la margarita, el presidente del PP tendrá escaño en la Cámara Alta por designación del Parlamento de Galicia. Hasta que lleguen las elecciones generales, esas serán las únicas oportunidades para que el líder de la oposición, que no es diputado en el Congreso, debata cara a cara con el presidente del Gobierno.

El experimento no es nuevo y el antecedente es poco alentador para Feijoo. El senador Antonio Hernández Mancha se convirtió en líder de Alianza Popular en febrero de 1987 en pugna con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Ejercer de jefe de la oposición a Felipe González desde la Cámara Alta no era posible porque entonces no había sesiones de control y se lanzó a presentar una moción de censura en el Congreso de la que salió derrotado y escaldado. Dos años después, devolvió el timón del partido a Manuel Fraga.

Las circunstancias políticas no son las mismas ni mucho menos. Feijoo dirige un partido unido, mientras que Hernández Mancha tuvo que lidiar con el guirigay de las familias aliancistas. Además, González vivía sus mejores momentos y su liderazgo era indiscutible. Sánchez, aunque no tiene conflictos internos en el PSOE, está al frente de un Gobierno de coalición frágil, convulsionado desde el primer momento y sus alianzas parlamentarias atraviesan serias dificultades.