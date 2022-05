Junqueras defiende el diálogo con Sánchez a pesar del caso Pegasus

La mesa de diálogo entre los dos ejecutivos está congelada como consecuencia del caso de espionaje pero Junqueras aún habla en presente cuando se refiere al foro para buscar una salida a la cuestión catalana. «El diálogo que en estos momentos protagonizan los dos gobiernos», ha asegurado. Eso sí, ha criticado a Sánchez, pues a su juicio tiende a «arrastrar los pies» en relación a este asunto y muestra un «escaso interés» en seguir avanzando.

El líder de ERC no obstante insta al independentismo a perseverar en esta vía, que a su entender acabará siendo «útil y relevante». «Nosotros, independentistas, republicanos, que sabemos que la independencia depende también del reconocimiento internacional, no podemos prescindir de la negociación, que es defendida desde muchos ámbitos de la comunidad internacional», ha asegurado. Junqueras ha terciado de esta forma en el debate que hay en el independentismo. Junts y la CUP presionan a Pere Aragonès para que rompa de manera completa con el Gobierno y ERC abandone la mayoría de la investidura. No está en estos momentos en esa mayoría pero no ha roto formalmente.