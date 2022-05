Los 22 días en que el espionaje con Pegasus sacudió los cimientos del Gobierno y del CNI

Pedro Sánchez saluda al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a su llegada el pasado día 6 a una jornada del Círculo de Economía en Barcelona Quique García | EFE

El escándalo por el espionaje a líderes independentistas con el programa informático Pegasus se ha cobrado, 22 días después, su primera víctima: la destituida directora del CNI, Paz Esteban.

Estas son las fechas más relevantes de una polémica que ha sacudido los cimientos del Gobierno y de los servicios de inteligencia españoles.

18 de abril

El reportaje de la polémica. El semanario estadounidense The New Yorker, con datos de The Citizen Lab, desvela que más de 60 dirigentes independentistas fueron supuestamente víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus.