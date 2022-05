El teléfono de Marlaska también fue espiado coincidiendo con el ataque con Pegasus a Sánchez y Robles

PAULA DE LAS HERAS

El Gobierno lleva días alentando la idea de que, si alguien cae por la crisis del espionaje, será la directora del CNI, Paz Esteban. A pesar de que no solo partidos como Esquerra sino sus propios socios de coalición, Unidas Podemos, han advertido ya de que no les bastará con que se sacrifique un peón técnico y reclamen una cabeza política, en concreto la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, los socialistas tratan de circunscribir la polémica al funcionamiento de los servicios de inteligencia. Y, sin embargo, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, defendió este lunes que «a día de hoy no hay ni una sola razón para que la directora del CNI no esté en su puesto».