El PSOE no ve en estos momentos «ni una sola razón» para cesar a Paz Esteban, directora del CNI

JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

El Gobierno lleva días alentando la idea de que, si alguien cae por la crisis del espionaje, será la directora del CNI, Paz Esteban. A pesar de que no solo partidos como Esquerra sino sus propios socios de coalición, Unidas Podemos, han advertido ya de que no les bastará con que se sacrifique un peón técnico y reclamen una cabeza política, en concreto la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, los socialistas tratan de circunscribir la polémica al funcionamiento de los servicios de inteligencia. Y, sin embargo, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, defendió este lunes que «a día de hoy no hay ni una sola razón para que la directora del CNI no esté en su puesto».

Sicilia, que compareció en la sede de la formación al término de la reunión de la ejecutiva federal, tampoco descartó por completo que más adelante Esteban pueda verse obligada a abandonar el cargo que lleva desempeñando desde que en el 2019 se jubiló el que era su jefe inmediato, el general Félix Sanz Roldán, aunque remarcó que tiene el apoyo de quien «debe» tenerlo, la ministra Robles. Lo que cabe leer de sus palabras, en todo caso, es que el Ejecutivo sigue pensando cómo salir del atolladero y que la eventual defenestración de veterana responsable de La Casa no será inmediata.

«El trabajo —dijo el dirigente socialista— tiene que seguir, el CNI tiene que seguir investigando qué ha podido acontecer y tendremos que ver qué conclusiones se sacan de ese control interno que está efectuando y de los trabajos para mejorar la ciberseguridad en nuestro país».