Pablo Iglesias, sobre el pacto de izquierdas en Andalucía: «Es un horror, a muchos nos causa vergüenza»

«Podemos contribuyó a traer a España algo que no era una cosa frecuente, que era las primarias, para elegir desde el primero al último de los candidatos y hemos vuelto a los partidos, los despachos, las puñaladas los registros, las filtraciones...», enfatizó un «dolido» Iglesias. A su juicio, «esto no puede volver a pasar. No hay más solución que dejar votar a todo el mundo».

Recordó que hubo escisión en Podemos por el pacto con IU, «que ahora ha pactado con el PCE y el partido de Errejón para apoyar a otra candidata». «Esto ha sido un desastre, está todo el mundo en Podemos muy dolido». Insistió, sin embargo, en que en Podemos van «a ser disciplinados y claros a la hora de defender la unidad, la participación y la lealtad a Yolanda Díaz hasta el final».