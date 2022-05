Detenidos tres obreros por robar joyas en viviendas afectadas por la explosión de gas en Madrid

Los trabajos de demolición no han comenzado

Por otro lado, los trabajos de demolición del edificio siniestrado aún no han comenzado, precisan en el área dirigida por Mariano Fuentes. Añaden que los técnicos están trabajando primero en asegurar la zona y el muro medianero del número 78 de la calle Ayala, ya que lo más importante es apuntalar y asegurar esa parte del edificio porque hasta que no se estabilice no pueden entrar los vecinos del ala contraria a sus casas, que están menos afectadas.

«Y la prioridad son los vecinos», agregan las fuentes, que explican también que la policía científica aún no ha terminado sus «trabajos de investigación en el inmueble». No obstante, se ha acordado que los técnicos de edificación podrán empezar a trabajar en el derrumbe en coordinación con la policía científica, que irá señalando en qué zonas se puede actuar a medida que avance sus investigaciones.