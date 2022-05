Elsa Artadi deja la política: «No puedo más»

Marta Pérez | EFE

La presidenta del grupo de Junts per Catalunya (JxCat) en el Ayuntamiento de Barcelona, candidata a la alcaldía y diputada en el Parlamento, Elsa Artadi, ha anunciado este viernes que deja la política activa «por decisión personal, no política», decisión, ha subrayado, que no está «vinculada al momento político actual».

«Es una decisión personal que debo tomar porque no estoy en condiciones de seguir sirviendo a mi país y mi ciudad desde la política con la dedicación, la fuerza y la energía con las que lo he hecho hasta ahora», ha explicado visiblemente emocionada Artadi en una comparecencia ante los medios de comunicación en el ayuntamiento, arropada por miembros de su partido y de su equipo.

Artadi, que era la candidata de Junts a la alcaldía de Barcelona para el 2023, ha leído entre lágrimas un comunicado en el que informa que deja «la política en activo, tanto en el Parlamento de Catalunya como en el Ayuntamiento de Barcelona, ??así como en los órganos de dirección de Junts per Catalunya», y en el que insiste en que «es una decisión estrictamente personal y muy meditada».