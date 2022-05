Yolanda Díaz define el espacio de su nueva formación «sin miedo al diálogo con nadie»

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante un evento informativo de ayer en Madrid JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró ayer en un desayuno informativo auspiciado por Europa Press que no tiene «miedo al diálogo» y que se lanzará «pronto» a emprender su nuevo proyecto político, previsto en su momento para la primavera, lejos de las «políticas que confronten o dividan». Su posición, clarificó, no está enquistada en ningún espacio o idea. «No soy pura, no tengo miedo a las diferencias», concluyó. Ahora, su atención se centra en comenzar esa gira que le servirá para establecer un diálogo social por toda la geografía española y, a más tardar, se fija diciembre como fecha de conclusión de dicha gira.

Hasta ahora, poco se sabía de la naturaleza de su nueva plataforma. Su línea la conduciría el diálogo con la sociedad civil y los agentes sociales e incluiría a varias formaciones de izquierda para revitalizar parte de este sector y evitar una «mezcla de siglas sin sentido», como ya declaró. Ayer, sin embargo, se atrevió a definir mejor su proyecto: «Sueño con un país pluricultural, plurilingüístico. Esta es la España real. Una España que tenga diversidad sexual, que se tome en serio la libertad, los derechos humanos, la paz, que le diga a sus jóvenes que pueden volver para tener carreras de investigación serias, que quiera industria y que sea sostenible, con servicios públicos dignos». En definitiva, un proyecto inclusivo, verde y enfocado a los servicios públicos.

Los jóvenes y el futuro

Para la también ministra de Trabajo, uno de los principales obstáculos lo plantean algunos partidos de la oposición: «El autoritarismo no son solo las formas, sino las políticas del odio: salir de Schengen, que los trabajadores vean mermados sus derechos y violenten el orden constitucional», comentó durante el evento. Aseveró también que las pasadas elecciones francesas que ganó el presidente Emmanuel Macron son un ejemplo revelador: «No quiero que la elección para los jóvenes sea Macron o Le Pen». Y en lo que respecta a los jóvenes, la diputada gallega afirmó que el futuro dependerá en gran medida de ellos: «La juventud en nuestro país es dinámica, tiene talento y es sin duda la que va a cambiar España». El plan del Estatuto del Becario junto con la nueva ley de Formación Profesional que prepara junto al Ministerio de Educación «van a dar resultados» para transformar el país, auguró.