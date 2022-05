El Supremo revisa los recursos de Chaves y Griñán contra la sentencia de los ERE

Las magistradas Carmen Lamela y Ana Ferrer, el presidente del tribunal, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, la magistrada Susana Polo y el magistrado ponente, Eduardo de Porres, durante la vista pública celebrada este miércoles en el Tribunal Supremo en Madrid Mariscal | EFE

José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía entre el 2009 y 2013, trata por todos los medios de evitar su ingreso en prisión por el caso de los ERE fraudulentos. En la primera sesión de la vista celebrada en el Tribunal Supremo para estudiar los recursos de casación, que concluirá hoy, su defensa reclamó su absolución de los delitos de prevaricación y malversación tras la condena de la Audiencia de Sevilla de noviembre del 2019. El primero conllevó la pena de inhabilitación para empleo o cargo público durante quince años y el segundo, la más grave: seis años de cárcel.

El alegato de Griñán, quien fuera también presidente del PSOE entre el 2012 y el 2014, se centró en desmontar los hechos probados por el tribunal de instancia. En concreto, el que fuera consejero de Economía y Hacienda cuando se autorizaron las ayudas sociolaborales para empresas en crisis señaló que la sentencia no recoge «ninguna irregularidad» de su departamento e insistió en que tampoco consta que tuviera «ningún ánimo de lucro» personal. «No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos», expuso su abogado, endosando la responsabilidad de forma indirecta a la Consejería de Trabajo y Empleo. El letrado José María Calero explicó que Griñán, de 75 años, llegó al Gobierno andaluz en abril de 2004 y no tuvo «ninguna relación» con los hechos considerados núcleo de la causa, es decir, la puesta en marcha del supuesto programa de ayuda para favorecer los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), creado en el 2001. «No tiene nexos con la creación de ese mecanismo», señaló al tribunal para reiterar que «no tiene nada que ver» con las subvenciones, el convenio o las ayudas individuales concedidas.

Por ese motivo, negó que el expresidente pueda ser condenado por prevaricación, ya que en la sentencia no aparece ninguna resolución dictada por él. En cambio, el fallo indicó que Griñán era «plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos» dada la responsabilidad de Hacienda en la concesión del dinero de los ERE, una parte del cual fue desviado de forma irregular.