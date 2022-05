La directora del CNI admite que se espió a Aragonès con autorización judicial

La directora del CNI, Paz Esteban, ha admitido en la comisión de secretos oficiales de este jueves que los servicios secretos españoles espiaron al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, pero que lo hicieron siempre con autorización judicial. El jefe del Ejecutivo autonómico es uno de los 18 personajes del mundo secesionista catalán que Esteban ha reconocido que fueron pinchados por los servicios secretos con el visto bueno del Supremo. La jefa del organismo se ha desvinculado por completo del espionaje de la otra cuarentena de políticos, abogados y activistas catalanes que, según Citizen Lab, fueron vigilados con el sistema Pegasus.

No fue un espionaje «político», hubo en todo momento control judicial y sobre todo, no hubo una intervención «masiva e indiscriminada» de móviles del mundo independentista catalán. Paz Esteban no se ha salido de esas tres líneas. En un encuentro de más de dos horas -muy tenso y lleno de reproches por la falta de concreción de la directora del CNI - las más alta responsable de este departamento solo ha admitido en la comisión de secretos oficiales que los servicios de inteligencia españoles hackearon con Pegasus a una pequeña parte de los 61 nombres de políticos secesionistas catalanes y vascos que aparecen en la lista de Citizen Lab publicada hace 20 días y que fue el detonante del escándalo.

Además de Aragonès, la jefa del espionaje español ha admitido que fueron espiados otros 17 independentistas, la mayoría del entorno de Carles Puigdemont en Waterloo.