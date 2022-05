La asesinada en Cuenca había vuelto con su pareja al ser absuelta porque ella no ratificó la denuncia

El alcalde de Tarancón, José López Carrizo (centro), preside el minuto de silencio por el asesinato de Ouardia, de 43 años José del Olmo | EFE

Decenas de vecinos de Tarancón (Cuenca) acudieron este martes a la concentración convocada por el ayuntamiento de esta localidad de 15.000 habitantes para condenar la violenta muerte de Ouardia, la mujer de 43 años, de origen marroquí, que fue asesinada el lunes por su pareja, de 38 años, también marroquí, en presencia de sus tres hijos, de 5, 4 y 2 años.

Ouardia lo denunció en el 2019 por amenazas de muerte muy graves. El caso llegó a ser calificado «de especial relevancia y extremo riesgo» por el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior, ya que existían antecedentes violentos del hombre: la agredió cuando estaba embarazada de cinco meses de su último hijo.

Sin embargo, el pasado marzo fue absuelto de la acusación de malos tratos por la falta de ratificación de la denuncia por parte de la víctima en el juicio y la orden de protección que tenía la mujer quedó inactiva. Según la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, «se le absolvió porque no hubo pruebas, pero el problema es que no se protege al cien por cien de las víctimas y a veces no se condena a gente que es culpable, como era este caso. Por eso, es indignante que se ponga el acento en las denuncias falsas cuando estas denuncias son una minoría».