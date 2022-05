Rufián cree que el caso del espionaje «se puede cargar la legislatura»

JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado este martes que el espionaje a políticos con el software Pegasus es «un escandalazo a nivel internacional» que «se puede cargar la legislatura y la democracia», por lo que ha instado al Gobierno a esclarecer el caso «con todos los mecanismos a su alcance». Rufián teme que el PSOE vote en contra en la junta de portavoces del Congreso de la creación de una comisión parlamentaria de investigación y que «no son conscientes de las consecuencias de ese voto». «Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar la legislatura no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente», ha enfatizado Rufián.

ERC apoyará también la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, y ha insistido en que la posibilidad de que el caso Pegasus se cargue la legislatura no es una amenaza ni una advertencia al Gobierno, si no que es «pura información», que «no es opinable siquiera».

El portavoz de ERC considera «patéticas» las explicaciones del PSOE. Ha resumido que hace quince días decían que «no había nada», hace cinco días «que sí que había pero que era legal y que los 'indepes' eran muy malos», este lunes «pasan de ser supuestos culpables a víctimas» y «ahora van a votar en contra de la comisión de investigación».