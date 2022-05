El PP vota con el PSOE para vetar la comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus

Sánchez, en el Congreso de los Diputados Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso del espionaje no verá la luz. PSOE, PP, Vox y Cs han votado en contra de esta iniciativa que habían presentado Podemos, socio de Sánchez en el Gobierno, ERC, PNV y Más País. Los socialistas consideran suficiente la Comisión de Secretos Oficiales para esclarecer lo ocurrido, pese a que sus socios de Gobierno y en el Parlamento advirtieron sobre la necesidad de llevar el asunto a la Cámara Baja. En cambio, los grupos de la oposición, aquí con PSOE y Unidas Podemos en contra, sí han conseguido forzar la comparecencia de Pedro Sánchez ante el pleno para dar explicaciones sobre las intervenciones telefónicas.

Formaciones nacionalistas, independentistas y minoritarias llevaban a la reunión de este martes una solicitud para abrir una comisión que investigara la operación de espionaje a 65 dirigentes políticos catalanes y vascos. A la petición se había sumado Unidas Podemos, que se ha posicionado a favor y ha roto de esta manera la unidad de voto con su socio de gobierno. Los morados presionan a los socialistas para tratar de restaurar la confianza con aliados como ERC, clave para que la legislatura no encalle, según recoge Colpisa.

El voto en contra del PSOE no hace otra cosa que soliviantar a unos y a otros. «Creo que no son conscientes de las consecuencias de ese voto. Quien crea que eso se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar la legislatura, no está evaluando la magnitud de lo que tenemos enfrente», ha advertido el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Los republicanos ya consumaron un primer órdago el jueves pasado al votar en contra del decreto de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania.