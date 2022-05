El PP y los independentistas desconfían del espionaje a Sánchez y Robles y de que se conozca ahora

Falta de credibilidad

Junqueras no le dio credibilidad al espionaje al Gobierno. «¿Cómo podemos saber que el Gobierno dice la verdad?», se preguntó. «¿Por qué cuando les espían a ellos llevan el caso a la Justicia y no cuando los espiados son otros?», «¿quién nos ha espiado, quién lo ha ordenado, quién lo ha permitido y quién no lo ha evitado?». Son preguntas que ERC, que carga contra las «cloacas» del Estado, considera que siguen sin respuesta.

Junqueras advirtió a Pedro Sánchez de que si no hay ceses, no se podrán reconducir las relaciones entre socialistas y republicanos. «Quien pone en peligro la vía de negociada y la mesa de diálogo es el Gobierno», alertó.