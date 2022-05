Pegasus da al PP la llave del Congreso y ERC advierte del fin de la legislatura

Advertencia de Esquerra

Rufián cuestiona. Con este escenario, el Gobierno busca oxígeno y que se vuelva a aclarar el panorama, algo para lo que se antoja esencial que logre volver a levantar esos puentes con Esquerra, una formación a la que la competencia por el voto independentista con Junts no le permite grandes concesiones. El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, alertó ayer de la posibilidad de que la legislatura pueda llegar a su final antes de lo aguardado por Sánchez. «Creo que (en el PSOE) no son conscientes de las consecuencias. Quien crea que esto no se puede cargar la legislatura, no está valorando la magnitud de lo que tenemos. No es una amenaza, es pura información», advirtió el diputado secesionista.

PSOE y Podemos, dos vías distintas para reconstruir la «mayoría de la investidura»

Dentro del Gobierno existen dos teorías sobre cuál es la mejor vía para intentar reagrupar en el Congreso a lo que autodenominan como el bloque «de la investidura». En Unidas Podemos consideran que pasa por la depuración de responsabilidades políticas. En sus constantes intervenciones apuntan hacia el CNI, aunque fuera de cámara sugieren que la mejor receta para volver a contar con la confianza de ERC y EH Bildu pasa por forzar una salida de la ministra de Defensa, Margarita Robles. «No lo podemos decir», trasladan fuentes del partido.