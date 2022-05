El caso Pegasus radicaliza la política catalana y realinea a ERC con Junts

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a su vicepresidente, Jordi Puigneró, en una imagen de archivo Andreu Dalmau | EFE

La relación de ERC con el Gobierno está muy tocada, herida de muerte, pero aún están a tiempo de evitar el divorcio total. En Esquerra y en la Generalitat redoblan la presión a raíz del estallido del caso de espionaje a los independentistas e inciden en que la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha hecho gestos y se ha movido, aunque de manera insuficiente para los secesionistas. La investigación anunciada por el Defensor del Pueblo y la constitución de la comisión de secretos oficiales, con todos los grupos representados, es poca cosa para la parte catalana, que exige una comisión de investigación y que Sánchez cese a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Una reclamación inviable a corto plazo con las elecciones andaluzas y la cumbre de la OTAN a la vuelta de la esquina. «El Gobierno se pensaba que, con la reunión de Bolaños y Vilagrà [consejera de Presidencia] en el Palau de la Generalitat [hace una semana], sería capaz de reconducir la situación, pero ya ha visto que no», afirman en el Ejecutivo catalán.

Con su no al decreto anticrisis, Esquerra quiso visualizar que esta vez va en serio. Y que si amenaza con dejar caer todos los decretos y leyes que impulse el Ejecutivo de Sánchez no va de farol. «El Gobierno puede salvar una votación, pero si no cambia no va a poder alargar la legislatura», advirtió ayer la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, en un acto del partido.

Como consecuencia, en la orilla independentista, el Catalangate ha unido a los secesionistas y ha aumentado las distancias entre el Gobierno central y el catalán. Cuando más dividido estaba el independentismo, sin estrategia común y cada uno votando por su cuenta en Madrid, las tres fuerzas secesionistas han encontrado una argamasa para volver a cohesionarse. En la votación en el Congreso no hubo fisuras y los abogados de las tres formaciones van a la una en la ofensiva judicial.