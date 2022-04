El concejal del PP en Barcelona Josep Bou denuncia que le han quemado el coche

Desde el PP han asegurado que, de momento, no saben nada más y que por las fotos que han visto de cómo ha quedado el vehículo les parece «complicado» que el coche se haya incendiado por un error mecánico, pero que no harán nada hasta no tener el parte policial que determine cómo se ha incendiado.

Por ello Bou, que ha continuado con su agenda prevista para este domingo, esperará a conocer las causas del siniestro antes de decidir si denuncia o no los hechos ante la justicia.