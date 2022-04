Rufián (ERC), Aizpurua (Bildu), Nogueras (Junts) y Botran (CUP) acceden a la comisión de secretos

«Cuatro chascarrillos»

Se da la circunstancia que las fuerzas independentistas no habían mostrado interés por pertenecer a una comisión en la que más allá de «cuatro chascarrillos», en palabras del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, no se proporciona información sensible. Su opción es la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el espionaje a la que el PSOE se niega.

Los diez miembros elegidos ayer son la portavoz del PP, Cuca Gamarra, (282 votos); el del PSOE, Héctor Gómez (280); Edmundo Bal por Ciudadanos (276); por el PNV, Aitor Esteban, (275); por Unidas Podemos, Pablo Echenique (272); Iván Espinosa de los Monteros, por Vox (270); los representantes de Esquerra, Gabriel Rufián; de Junts, Míriam Nogueras; y de Bildu, Mertxe Aizpurua, obtuvieron 186 votos, y el de la CUP, Alberto Botran, 185.