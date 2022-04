Vox confirma a Macarena Olona como candidata a la presidencia en Andalucía

No obstante, posteriormente ha apuntado que, si se confirma la candidatura de Olona, el coordinador general del PP y consejero de la Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, «ya ha fallado en su primera previsión, que era que no se presentara» a las elecciones la citada diputada por Granada, y «no ha conseguido su primer objetivo, que era no impulsar el voto de izquierda al que claramente puede estimularle la entrada» de Olona «en la liza electoral», según ha sostenido.

En esa línea, Espadas ha señalado que Olona «tiene una vis mediática mayor por su posición en el Congreso» de los Diputados o por «su forma de ser», y ha subrayado que «los andaluces tienen que ver en este momento qué es lo que necesita Andalucía en los próximos años».