San Chin Choon: «Todo es limpio. Sigo en Malasia, no tengo necesidad de huir»

Luceño y Medina están imputados por estafa, falsedad y blanqueo de dinero en la venta del material sanitario al Ayuntamiento de Madrid a comienzos de la pandemia a cambio de comisiones de 6,6 millones de dólares supuestamente pactadas con el proveedor malasio, quien insiste en la «limpieza» de la transacción, pero no da detalles sobre cómo se acordaron los cobros de los españoles.

«Hice todo lo que indicaba el contrato y seguimos los protocolos porque ellos son del gobierno y había que hacerlo bien. No tengo miedo. No hay ninguna razón por la que yo deba tener miedo», insiste San Chin Choon. Con «ellos», aclara, se refiere al consistorio madrileño, receptor del material sanitario enviado por San Chin Choon, quien a su vez lo consiguió a través de proveedores de China, pues Leno no dispone de fábricas propias.