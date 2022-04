El Supremo sentenciará si el cese de Pérez de los Cobos fue legal o arbitrario

Desviación de poder

Interior no vio lógico mantener al interesado en el mismo puesto «imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino», sentenció por unanimidad el tribunal. «En el presente caso», añadieron los magistrados, «no se discute la idoneidad del cesado», es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, y estimaron el recurso de la Abogacía del Estado porque el cese no supuso «desviación de poder». En respuesta a estos argumentos, el letrado Carlos Aguilar estimó conveniente que el Supremo clarifique la interpretación jurisprudencial sobre la motivación de estos ceses en puestos de libre designación de la Guardia Civil (hay cerca de 10.000).

El recurso critica que la Sala de instancia considerase que la razón genérica de la pérdida de confianza no sea susceptible de revisión y no se pueda valorar si tiene razón de ser. «Esto equivale a sostener que no existe vía alguna para cuestionar un cese arbitrario, basado en premisas falsas, discriminatorio o incluso delictivo en sí mismo», defiende el letrado. El coronel murciano está destinado en la actualidad en Intervención de Armas y Explosivos de Madrid.